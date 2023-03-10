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В отечественной кукурузе нашли вредоносные элементы

, 16:16 Источник: Ведомости

В российской кукурузе обнаружили рекордное содержание вредоносных элементов, известных под именем микотоксины. Информация об этом поступила от гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. Представитель организации рассказал о «возможных и невозможных» рекордах содержания микотоксинов в кукурузе сезона прошлого и нынешних годов.

Эти токсины имеют природное происхождение. Они могут поражать сельскохозяйственные культуры, и тем самым создают риски для здоровья птицы и скота. Рылько считает, что причина сложившейся ситуации кроется в уборке урожая в центральной части страны, Западной Сибири и Поволжье. Получилось так, что из-за неблагоприятной погоды кукуруза слишком долго оставалась на полях.

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