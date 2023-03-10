Около полутора тысяч петербургских семей переедут из коммуналок в отдельные квартиры до конца 2023 года

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Елена Соколова

Фото: canva.com

В начале года соцвыплаты для переселения уже выдали 124 семьям.

Почти полторы тысяч семей в этом году покинут коммуналки и начнут жить в отдельных квартирах. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В этом году на социальные выплаты для переезда из коммуналок могут рассчитывать те горожане, которые были включены в список расселяемых до 5 ноября 2020 года. В начале 2023 года деньги получили 124 семьи, всего до конца года их выплатят 1450 семьям.

Сейчас в городе насчитывают примерно 62 тысячи коммунальных квартир, в которых, в общей сложности, живёт более двух сотен тысяч петербуржцев.

Отметим, что с 2008 года городские власти расселили примерно 53 тысячи коммуналок.