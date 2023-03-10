В Бурятии создают общественное движение имени Иосифа Сталина

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

В день 70-летия со дня смерти советского лидера Иосифа Сталина ходе круглого стола «Эпоха и Личность» бурятскими коммунистами было принято судьбоносное решение о создании общественного движения. Оно будет носить фамилию вождя.

На сайте республиканской ячейки КПРФ сообщается, что мероприятие посетили представители районных парткомитетов Улан-Удэ, ветераны, а также молодёжь, неравнодушная к истории СССР. На круглом столе выступил лидер бурятских коммунистов, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев. По его словам, данное общественное движение должно объединить людей, изучающих наследие Сталина.

Кстати, членство в КПРФ для участия в новой организации не будет обязательным условием. Присоединиться к движению смогут все желающие вне зависимости от их политической принадлежности. Парламентарий также сообщил, что желание войти в движение уже изъявили некоторые общественные деятели и историки РФ. Но кто именно – пока что не уточняется.

Член президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы Сергей Обухов отметил, что в Компартии указаний по увековечиванию памяти Сталина таким образом никто не давал, но при этом, фракция «с интересом наблюдает» за инициативой товарищей из Бурятии.