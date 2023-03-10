Украинский журналист Максим Буткевич получил 13 лет колонии строгого режима за стрельбу по мирным жителям

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Источник: МК

Верховные суды Донецкой и Луганской народных республик приговорили журналиста Максима Буткевича к 13 годам в колонии строгого режима за стрельбу по мирным жителям. Наказание также получили ещё двое граждан Украины – Виктор Похозей и Владислав Шель.

Сообщается, что первый получил 8,5 лет лишения свободы, а второй – 18,5.

Следствие утверждает, что инцидент с журналистом произошел 4 июня в Северодонецке, где не было боевых столкновений. Однако две местные жительницы получили ранения в результате стрельбы.

Также отмечается, что Похозей избил ногами женщину, а Шель выстрелил из автомата АК-74 в пожилого мужчину, пишет «МК».