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Актер Александр Михайлов о не поддерживающей СВО Чулпан Хаматовой: «Эта звенящая глупость меня потрясает»

, 14:08 Источник: starhit

Александр Михайлов раскритиковал Чулпан Хаматову, которая заявила, что не поддерживает спецоперацию. Артистка призналась, что любит Россию и хочет вернуться на родину в будущем. Однако звезда фильма «Любовь и голуби» считает, что лучше актрисе оставаться в Европе.

Также Михайлов вспомнил, что Чулпан была одной из ведущих артистов в театре «Современник». Как пишет StarHit, Хаматова говорила, что на спектакли часто приходили молодые солдаты, которые сейчас находятся на фронте. Актриса заявила, что военнослужащие не будут ни в кого там стрелять – либо вверх, либо сдаваться в плен. Михайлов сообщил, что был шокирован этими словами.

«Эта звенящая глупость меня потрясает», – прокомментировал он.

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Общество

Красный диплом по переобуванию. Карьерный взлет Анны Яловой с пивного дна на вершину петербургской культуры

В середине февраля вице-губернатор Борис Пиотровский утвердил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Назначение вызвало резонансный скандал, так как чиновница состоит в родстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, одним из ключевых организаторов вооруженного переворота в Киеве в 2014 году, который спонсирует неонацистские группировки. Попечительский совет «Манежа» против кандидатуры Яловой выступать не стал, что предсказуемо – руководит им отец вице-губернатора Михаил Пиотровский.

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