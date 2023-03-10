Актер Александр Михайлов о не поддерживающей СВО Чулпан Хаматовой: «Эта звенящая глупость меня потрясает»

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Источник: starhit

Александр Михайлов раскритиковал Чулпан Хаматову, которая заявила, что не поддерживает спецоперацию. Артистка призналась, что любит Россию и хочет вернуться на родину в будущем. Однако звезда фильма «Любовь и голуби» считает, что лучше актрисе оставаться в Европе.

Также Михайлов вспомнил, что Чулпан была одной из ведущих артистов в театре «Современник». Как пишет StarHit, Хаматова говорила, что на спектакли часто приходили молодые солдаты, которые сейчас находятся на фронте. Актриса заявила, что военнослужащие не будут ни в кого там стрелять – либо вверх, либо сдаваться в плен. Михайлов сообщил, что был шокирован этими словами.

«Эта звенящая глупость меня потрясает», – прокомментировал он.