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Лица, причастные к жестокому избиению собаки на ж/д станции «Москва-3» установлены, прокуратура начала проверку

, 13:26 Источник: АГН «Москва»

Компания ОАО «РЖД» передала в правоохранительные органы все материалы внутреннего расследования, проведенного по сообщениям, размещённым в СМИ, о зверском избиении собаки на ж/д станции «Москва-3». Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении говорится, что установлен «круг лиц, причастных к данному случаю: это сотрудник частного охранного предприятия и сотрудник АО «ФПК», они отстранены от работы, «степень их причастности и вины будет определена в ходе следствия».

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту жестокого обращения с животным по сообщениям, размещенным ранее в средствах массовой информации о том, что на ж/д станции «Москва-3» сотрудник жестоко избил бездомную собаку, которая жила неподалеку от станции. Волонтеры обнаружили собаку еще живой, но в тяжелейшем состоянии, с признаками асфиксии и множественными гематомами, от мощного удара бедный пес лишился одного глаза, он был накрыт мешками и выброшен под забор.   

«Прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего», «кроме того, прокуратурой будет дана правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов».


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Красный диплом по переобуванию. Карьерный взлет Анны Яловой с пивного дна на вершину петербургской культуры

В середине февраля вице-губернатор Борис Пиотровский утвердил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Назначение вызвало резонансный скандал, так как чиновница состоит в родстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, одним из ключевых организаторов вооруженного переворота в Киеве в 2014 году, который спонсирует неонацистские группировки. Попечительский совет «Манежа» против кандидатуры Яловой выступать не стал, что предсказуемо – руководит им отец вице-губернатора Михаил Пиотровский.

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