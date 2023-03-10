Лица, причастные к жестокому избиению собаки на ж/д станции «Москва-3» установлены, прокуратура начала проверку

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: АГН «Москва»

Компания ОАО «РЖД» передала в правоохранительные органы все материалы внутреннего расследования, проведенного по сообщениям, размещённым в СМИ, о зверском избиении собаки на ж/д станции «Москва-3». Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.



В сообщении говорится, что установлен «круг лиц, причастных к данному случаю: это сотрудник частного охранного предприятия и сотрудник АО «ФПК», они отстранены от работы, «степень их причастности и вины будет определена в ходе следствия».

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту жестокого обращения с животным по сообщениям, размещенным ранее в средствах массовой информации о том, что на ж/д станции «Москва-3» сотрудник жестоко избил бездомную собаку, которая жила неподалеку от станции. Волонтеры обнаружили собаку еще живой, но в тяжелейшем состоянии, с признаками асфиксии и множественными гематомами, от мощного удара бедный пес лишился одного глаза, он был накрыт мешками и выброшен под забор.

«Прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего», «кроме того, прокуратурой будет дана правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов».





