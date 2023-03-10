Доблестное воинство Марии Циколиной

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Павел Никитин

Завтра 11 марта в Петербурге откроется выставка под названием «Художественный фронт». Проект представляет собой коллективную выставку участников Агитбригады "Бей врага!". Это сообщество собрало в своих рядах художников, дизайнеров и аниматоров, работы которых объединяет тема СВО.

Среди участников выставки и работы молодой художницы Марии Циколиной из Рыбинска. Мария давно увлекается историей Древней Руси. В ранге руководителя военно-исторического клуба «Вереск» она занимается реконструкцией баталий и быта Руси и Золотой Орды 13-14 веков. Историческая реконструкция для Маши это и хобби и профессиональная деятельность и развлечение, а также возможность реально ощутить прошлое, познать его на собственном опыте.

- Современностью мало интересовалась до СВО, - рассказывает Мария. - Пришлось быстро адаптироваться и заполнять пробел в знаниях. Перестраиваться на изображение современной войны. Не могла оставаться в стороне от событий, они очень взволновали меня.

Работы Марии про СВО быстро обратили на себя внимание, причем настолько, что бесстрашный военкор и талантливый поэт Аня Долгарева предложила Циколиной сделать иллюстрации для своей поэмы «Позывной ,,Паганель ". Скоро их совместная работа появится на прилавках книжных магазинов.

У каждого участника СВО, это видно и из поэмы Ани Долгаревой, есть свой позывной. Позывные нередко происходят от названия животных. Наверное, многие слышали о бесстрашном пулеметчике с позывным «Лис». Марии показалось интересным создать художественные образы животных, пригодных, если в том появится необходимость, для использования их в качестве военных шевронов. Причем, это должны быть обязательно добрые животные. Так решила для себя Маша.

Первым Мария нарисовала «Котенка». Окружению очень понравилось. Потом нарисовала еще один шеврончик, затем следующий. Темы подсказывали конкретные события. На позициях морпехов из «Чёрных береты Каспия " погиб в сражении с огромной крысой котёнок «Симба» Марии так стало жалко бесстрашного котенка, что она нарисовала «Симбу», облачив котенка в военную форму и вооружив его. Из картинок животных сложился целый цикл. Самым приятным и неожиданным оказалась реакция военных. «Лис» растрогался, пожелал из окоп творческих успехов. «Суслик» прислал одобрительное СМС: «Привет с передовой!». Группа анти-БПЛА «Сурикаты» сообщила, что шеврон, посвященный их подразделению, размещен в штабном блиндаже. Морпехи из «Черных беретов Каспия» отозвались: «Спасибо, Мария! «Симба» с нами, на передовой!»

- Оценки бойцов очень приятны, они указывают на то, что мои труды не напрасны, что это очень важно донести до бойцов частичку душевного тепла, улыбку, -говорит Мария Циколина.- Большая часть моих обычных художественных сюжетов достаточно суровая, если не сказать трагичная. Такие картины даются очень тяжело, я вообще всё очень близко к сердцу воспринимаю, всё пропускаю через себя. Когда чувствую эмоциональный перегруз, рисую вот таких мультяшных героев. Я их называю «отдыхалочками». Пусть мои зверюхи будут талисманами, пусть помогают нашим бойцам, поддерживают их!

А наших противников, наверное, работы Марии Циколиной злят. Потому что они разрушают миф о безжалостности русских, изображая их такими, как они есть - людьми с добрыми, отзывчивыми сердцами. Американцев, наверное, начинает даже потрясывать при виде картинки военного с шевроном «Панда». Они начинают думать, что китайские добровольцы уже воюют на стороне России и это их очень огорчает, а, быть может, даже пугает.