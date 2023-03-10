Власти Петербурга до 2025 года заменят все лифты, у которых закончился срок эксплуатации

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Елена Соколова

Фото: Canva

Порядка семи тысяч лифтов поменяют по поручению губернатора города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил властям до конца 2025 года поменять все лифты, у которых закончился эксплуатационный срок, в рамках капитального ремонта домов Северной столицы.

«Город увеличивает финансирование и наращивает темпы ремонта лифтов. Устаревшие механизмы заменяются современными – экономичными и надежными, повышается комфорт в домах петербуржцев», – подчеркнул градоначальник.

Всего в городе на Неве сейчас семь тысяч лифтов, требующих замены. За прошлый год были завершены работы по 1460 объектам. В этом году запланирована замена около двух тысяч лифтов.