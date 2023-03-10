В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения

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Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, Elena Mayorova / globallookpress.com

В пресс-службе администрации Рязани утром в пятницу, 10 марта, сообщили, что в городе самопроизвольно включилась сирена. Уточняется, что это произошло из-за сбоя на оборудовании системы оповещения.

Ранее сегодня жители Рязани сообщили в социальных сетях, что слышали в разных районах сирену.

В администрации уточнили, ссылаясь на дежурного, что утром в пятницу в городе действительно произошел сбой на оборудовании оповещения, что стало причиной самопроизвольного включения сирен. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.