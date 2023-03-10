Сегодня в России отмечается День архивов

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Татьяна САВКИНА

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Архивы или архивные документы отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

Профессиональный праздник работников архивов учреждён Решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года. Выбранная дата не случайна – 10 марта 1720 года Петром I был подписан первый в России государственный акт - «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать». Этот указ положил начало государственной российской архивной службе. Готовить специалистов архивного дела стали в 1878 году в Петербургском археологическом институте.

День работников архива отмечался еще во время Советского Союза. Тогда торжество приходилось на первый день лета - 1 июня 1918 года на основании Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» было создано Главное управление архивным делом.

Сегодня Архивный фонд Российской Федерации — это более 610 млн. единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются 11 веком. Примерная длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 8,5 тысяч километров.

Федеральное архивное агентство РФ (Росархив) — это федеральный орган исполнительной власти, который находится в ведении Президента. Ему непосредственно подчиняются 16 федеральных государственных архивов и Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).

Многие архивы постепенно оцифровываются, чтобы информацию можно было хранить в более современном и удобном формате. Но это долгий, очень затратный по деньгам и времени процесс, и поэтому обычные архивы будут задействованы еще продолжительное время.