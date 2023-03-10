В Риге появились флаги России и надпись – «Путин – мой друг»

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правоохранительные органы Латвии пребывают в шоке – в одном из столичных районов Латвии, в окне дома были замечены несколько флагов России, и надпись на одном – «Путин – мой друг».

Националисты Латвии выразили свое возмущение – «Как такое возможно?»

К окну были прикреплены три флага России – один без надписи, на втором было написано на русском языке – «Путин – мой друг», на третьем флаге – «Бог хранит Латвию». В окне видна и красная пятиконечная звезда.

Правоохранительные органы Латвии начали расследование.

Не всем в Латвии, по душе поддержка Украины. Как видим, многие латвийцы поддерживают Россию.