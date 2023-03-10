Инфекционист Мескина: на весну приходится пик аллергических заболеваний

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Источник: Вечерняя Москва

Dmitry Chasovitin / globallookpress.com

Весенний период является пиковым временем для аллергических заболеваний. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Согласно словам эксперта, по причине того, что весной начинается цветение, риск проявления аллергических реакций сильно возрастает. Как отметила специалист, многие аллергики даже отслеживают природные изменения, когда растения могут пустить пыльцу, чтобы избежать ее попадания в организм.

Мескина также добавила, что люди с хроническими заболеваниями нередко заболевают к концу весны, потому что к этому времени их организм находится в состоянии нарушения компенсации и гипервитаминоза.