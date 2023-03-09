Три съезда транспортной развязки появится в районе Шкиперского протока в Петербурге

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Фото: Фрагмент видео на YouTube

Специалисты уже устроили временные дороги и ограждения.

До конца этого года в Северной столице достроят три съезда на транспортной развязке в районе Шкиперского протока. Об этом вице-губернатор Николай Линченко.

Строительные работы уже начались, устроены временные дороги и ограждения. Кроме того, уже смонтировано больше половины металлических конструкций для построения пролёта.

Как рассказал Линченко, возведённые съезды помогут подключению намывных территорий Васильевского острова. Если точнее — остров будет круглосуточно связан с северными и южными районами города.

Остальные съезды будут открывать поэтапно на протяжении 2024 и 2025 годов. В частности, запланировано подключение Наличной улицы.