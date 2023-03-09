Министерство обороны Латвии «потеряло» 330 млн евро

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Грандиозный скандал разгорелся в Латвии – при проверке сделки по снабжению латвийской армии продовольствием на сумму 330 млн евро выявлен ряд нарушений. Многие чиновники должны будут держать ответ перед правоохранительными органами страны.

Такого скандала Латвия не припомнит – пропажа 330 мил евро для маленькой страны – очень серьезно.

В чем же дело?

Министерство обороны Латвии в 2022 году решило «позаботиться» о продовольствии для солдат НВС, и заключило договор с местной фирмой на 220 млн евро на пять лет… Все бы ничего, но после выборов в парламент Латвии, руководство министерства обороны поменялось, и как результат – начались финансовые проверки… В результате проверок выяснилось, что 220 млн евро «испарились»… Как такое возможно? В Латвии все возможно!

Все началось с фирмы, которая выиграла закупку – небольшая организация, зарегистрированная в одном из районов Латвии, которой принадлежат несколько столовых, пиццерия и бар. Более того, официальный конкурс среди фирм, которые претендуют на столь огромные деньги… не было, но известно, что представители данной «питейной» организации регулярно «жертвовали» деньги партии «Для развития Латвии», членом которой был министр обороны страны – Артис Пабрикс… Сегодня г-н Пабрикс находится на вольных хлебах – его не избрали депутатом нынешнего парламента…

А вот нынешний Сейм решил проверить продовольственные закупки для НВС при экс-министре… Инициатором выступила Инара Мурниеце – нынешний министр обороны Латвии!

В ходе проверки были выявлены нарушения – оказалось, что сумма превышает 220 млн евро – выяснилось, что контракт был заключен аж на 330 млн евро, но как? Дело в том, что в бюджете министерства обороны таких денег просто не было!

Куда «испарились» 330 млн евро?

Совершенно ясно, что такую «пропажу» не скрыть! Кто же виноват?

На пресс-конференции министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила:

«Это конкретные вопросы к закупочной комиссии, и к людям, которые создавали эту закупку. Каков был подход? Мы говорим о системе снабжения для НВС. Конечно, должны быть и требования безопасности».

А вот депутат Рижской думы Марис Мичеревскис откровенно заявил: «Украдено гораздо больше! Это можно считать государственной изменой! За четыре года под руководством министра обороны г-на Пабрикса сложилась система, в которой, скорее всего, украдены не только 220 млн, лишь случайно выявившиеся. Это не просто воровство, но и удар по репутации Минобороны!»

Удивительно, но как такое воровство «вылезло» на поверхность? Почему нынешний министр обороны Латвии Инару Мурниеце, которая ранее работала «в одной упряжке» с экс-министром Артисом Пабриксом, выступила инициатором проверок? Обычно, в Латвии так поступают, когда хотят «слить» политика… Есть еще предположение, что комиссии ЕП обратили свое «внимание» на бедственное положение НВС Латвии – деньги в отчетах фигурируют большие, а на деле – практически ничего…

Комментарии экс-министра обороны Латвии Артиса Пабрикса были шоком для многих политиков, да и простых латвийцев:

«Мой политический подход в управлении оборонной отраслью был основан на стабильном обеспечении и максимально широком привлечении латвийских производителей и поставщиков для снабжения армии. Если бы я знал о такой сумме, то не допустил бы подобного контракта, потому что невозможно заключить договор на сумму, который нет в бюджете. Я бы никогда не нарушил бы закон. Я считаю, что дело о закупках на такую сумму – сведение политических счетов со мной. Политически меня сейчас обвиняют в том, что делают все остальные, и что не запрещено!»

Позвольте, экс-министр обороны Латвии г-н Пабрикс открыто заявил, что воровство – обычная практика в госструктурах Латвии… А как еще можно понять его слова? Г-н Пабрикс вынужден защищаться…

Кто поверит в то, что министр не знал, какие миллионные контракты заключают в его ведомстве? Бред! Сложно поверить, что экс-министр обороны сам провернул такую сделку – были же, видимо, и подельники…

После огласки скандала, латвийская партия «Латвия на первом месте» инициировала сбор подписей за отставку нынешнего министра обороны Латвии Инары Мурниеце – за недоверие… Дело в том, что осенью прошлого года в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией были отправлены документы, связанные с процессом закупки, а значит г-жа Мурниеце знала об этом, когда вступала в должность, но не остановила процесс.

Надо отметить, что г-жа Мурниеце косвенно признала свою ответственность, как министр… Но! В отставку уходить пока не желает!

Интересен еще один факт – фирма, которая выиграла право на закупку была не только «малым спонсором» партии экс-министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, но и ссудила, «пожертвовала», 10 тысяч евро партии «Честь служить Риге», которую возглавлял экс-мэр столицы Латвии Олег Буров. Более того, г-н Буров подписал документ за отставку нынешнего министра обороны г-жи Мурниеце… Чудные дела твои, Господи!

А как оценил данное воровство американский премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш? Дело в том, что в Латвии государственный бюджет принимают в Сейме, где главой парламента является г-н Кариньш, который несомненно знает о сделках на такую огромную сумму! Такие «финансовые правила» в Латвии – без премьера никуда!

«Видимо, что-то пошло не так», - прокомментировал ситуацию премьер Латвии.

Стоит отметить, что многие политики Латвии сетуют на то, что премьер-министр никогда не берет ответственности за свои решения, поступки – он словно «рядом проходил»…

«Подобный договор был подписан во время правления г-на Кариньша. Я считаю, что ответственность надо начинать с премьера, а не с отмазок, что мышки под столом бегали, а он не знал! Хозяин отвечает за то, что мыши делают под столом. Не пора ли вообще провести большую ревизию в заказах Минобороны. Если есть один такой проект… Это откровенное воровство! Почему до этого солдат НВС Латвии кормили по 8 евро, а теперь по 50 евро в сутки? Интересно, кто в семье может позволить себе тратить в сутки на еду по 50 евро на одного человека?» - заявила профессор РСУ, политолог Илга Крейтусе.

Балтийское бюро «АН» обратилось за комментариями к депутату парламента Латвии Рамоне Петравичи и политологу Янису Григалису.

Депутат парламента Латвии Рамона Петравича: «Ситуация просто безобразная. Нужно расследование. И оно состоится. Я сама была в должности министра благосостояния Латвии и скажу с полной ответственность, что не знать о таких сделках просто невозможно! Мне сложно сказать, что будет делать г-н Пабрикс… Он попал в отвратительную ситуацию… и не только он… Думаю, что уголовное дело затронет многих чиновников…»

Латвийский политолог Янис Григалис:

«У меня простой вопрос, а «проели» бы такие огромные деньги солдаты НВС? Какими продуктами их бы кормили? Черной икрой? Почему не было конкурса среди фирм? Есть ли у маленькой фирмы, например, холодильные установки, чтобы хранить продукты для всей латвийской армии? Думаю, что их нет. То, что это просто афера – факт! Сколько людей участвовало в этой афере? То, что не один Артис Пабрик – точно! Полетят ли головы всех участвовавших? Нет! Как будут возвращать такие деньги? Возьмут с налогоплательщиков Латвии…»