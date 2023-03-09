Житель Петербурга получит денежную компенсацию за спам-рассылку от авиакомпании

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Мужчина получил письмо от сервиса EuroAvia, хотя на получение рассылки не соглашался.

Петербуржец получит от компании EuroAvia компенсацию за спам-рассылку по электронной почте. Сервис обязан заплатить мужчине 25 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов.

Житель Северной столицы получил сообщение из рассылки еще осенью 2021 года. В сообщении была указана тема: «Так путешествуют умные». Мужчина, получивший письмо, согласия на из получение не давал. В компании же настаивали, что адрес петербуржца был зарегистрирован на их сайте в 2015 году. Данных, которые предоставила EuroAvia оказалось недостаточно, чтобы доказать, что этот адрес принадлежит истцу.

Как рассказал подавший в суд мужчина, у него инвалидность по зрению. Разбор спама в электронной почте «причиняет ему серьезные физические страдания». Суд встал на сторону петербуржца и взыскали с компенсацию в 25 тысяч рублей за моральный вред.