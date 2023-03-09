Самолёт, летевший из Петербурга в Ижевск, аварийно сел в Пулково из-за поломки двигателя

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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По данным пресс-службы авиакомпании «Ижавиа», около четырёх часов дня при взлёте в один из двигателей воздушного судна попала птица.

Воздушное судно, которое осуществляло рейс «Санкт-Петербург — Ижевск» совершило аварийную посадку в аэропорту Пулково. В пресс-службе авиперевозчика «Ижавиа» рассказали, что самолёт взлетал около четырёх часов дня. Через 15 минут пилоту пришлось экстренно садить в Пулково, так как в один из двигателей попала птица. Это привело к его поломке. Авиасудно приземлилось успешно.

На борту находилось 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Эвакуация пассажиров не понадобилась. Они покинули самолёт по обычному трапу. Специалисты проверят двигатель, который вышел из строя.