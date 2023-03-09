Умер участник Великой Отечественной, олимпийский чемпион по гребле на каноэ 1956 года Павел Харин

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На 96-м году жизни скончался олимпийский чемпион по гребле на каноэ 1956 года Павел Петрович Харин. Он был заслуженным мастером спорта СССР.

В 1956 году в Мельбурне Харин и Грациан Ботев получили золотую медаль на соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 10 тысяч метров. А также завоевали серебро на 1 тыс. м. До этого Павел Харин участвовал в Олимпийских играх 1952 года. Он был также обладателем золота чемпионата Европы 1957 года.

Важно отметить, что спортсмен в 16 лет стал юнгой Балтийского флота, старшиной 2-й статьи на торпедных катерах. Был участником Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За оборону Ленинграда", а также медалью "За победу над Германией".

Долгое время работал тренером, подготовил многих профессиональных мастеров весла.

Похороны Павла Харина состоятся 10 марта на Волковском кладбище в Петербурге в храме св. Иова.