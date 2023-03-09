Льготные проездные для детей участников СВО из Петербурга продлили до конца года

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Кроме того, право на бесплатный проезд получили также дети супруг от предыдущих браков.

Дети участников СВО получат постоянные проездные, по которым предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте Северной столицы. Об этом сообщили в Управлении информации Санкт-Петербурга.

В ведомстве уточнили, что теперь продлевать проездной документ каждый месяц не нужно. Новые билеты для детей участников спецоперации будут действительными до конца этого года.

Кроме того, право на бесплатный проезд получили также дети супруг от предыдущих браков. Ранее на проездной могли рассчитывать только родные дети участника СВО.

«Все дети, которые живут и воспитываются в семье участника специальной военной операции, должны иметь такие льготы», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Льгота полагается несовершеннолетним детям и студентам очной формы обучения.

Для оформления постоянного проездного нужно предъявить фотографию размером 3х4 и временный проездной, который был выдан ранее. Новый документ выдадут в день обращения.