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Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Польские военные-наёмники начали заселяться в малороссийские сёла на границе с Брянской областью. Об этом рассказали местные жители, которых выгнали из домов. Даная информация уже широко разлетелась по мировой сети.



Десятки Гжегожей Бженчишчикевичей появились на северо-востоке Малой России вместе с подразделениями ВСУ. Украинские вояки помогают полякам выгонять местных жителей из их жилищ. Часть местных направилась на запад, другая – на восток, решили бежать в Россию объездными путями. Многие очевидцы рассказывали по телефону родне, что на границе с Россией из их сёл, по сути, готовят базы для польских наёмников.

Польша уже практически открыто вступила в войну с Россией. Какие ещё красные линии нужны Москве?