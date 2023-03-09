Жители и гости Северной столицы могут посетить выставку, посвящённую белым медведям

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Canva

Выставка проходит в Музее Арктики и Антарктики.

В Музее Арктики и Антарктики открылась выставка о белых медведях, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

На выставке представлены фотографии из фондов Ленинградского зоопарка, а также непосредственно из коллекции Музея Арктики и Антарктики. Снимки были сделаны в 50-70-е годы ХХ века полярными исследователи севера.

Также на экспозиции представлены фарфоровые фигурки белых медведей. Их предоставил Императорский фарфоровый завод.

Выставка будет проходить до первого сентября. Сам музей находится по адресу: улица Марата, 24а.