Российские айтишники предприняли очередную попытку по созданию видеосервиса. Теперь музыкального

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Несмотря на громкий пиар нового российского музыкального видеохостинга MuzTube, функционал сайта очень сильно ограничен, а число потенциальных пользователей в России, скорее всего, будет не много Тем временем, программисты ломают голову над принципиально новым сервисом.

7 марта телеканал Муз-ТВ громко анонсировал якобы принципиально новый видеохостинг для российских пользователей – музыкальный. Видеохостинг MuzTube пока не имеет собственного приложения и работает в режиме тестирования, однако уже сейчас можно понять, что весь этот функционал вызывает чувство дежавю – все это мы уже неоднократно видели.

Новости, клипы и странные «плейлисты по знаку Зодиака» (про вкусовые предпочтения, к слову, не спрашивают, только по дате рождения) , анонсы и, внезапно, эквалайзер слева. Предполагается, что местные настройки подберут музыкальный клип под настроение пользователя.

Вот только, увы, он не работает. Полоски двигаются красиво, а кнопки «старт» нет, так что пока это можно считать простой бутафорией. Помимо того, что сайт не имеет даже какого-то подобия нейросети и подборки видео под вкусы конкретного пользователя (что есть практически у всех музыкальных и видеохостиноговых ресурсов), у МузТуба нет даже приложения. Возможно в будущем все это появится, не зря создатели говорят о продолжении тестирования, но продукт получился ну очень «сырым».

Конечно же громкий пиар ресурса – это всего лишь маркетинговый ход и никаким «ответом YouTube» он и не собирался становиться. Тем временем у российских программистов есть сегодня задача поважнее – создание даже не аналога продукта от Google, а полностью нового видеохостинга для российских пользователей. Все программисты с идеями, мозгами и «руками» сегодня имеют практически уникальную возможность принять участие в создании полностью нового ресурса с уникальным алгоритмом в рамках конкурса «Видеопереворот». Помимо самого вклада в русский программный продукт участников конкурса ожидает и неплохой призовой фонд в 100 млн рублей.

Нужно сказать, что предыдущие попытки создания «ответа Ютьюбу» от Яндекса, Вконтакте и Газпром-Медиа пока можно смело считать неудавшимися. Площадки Dzen, VK и RuTube пользователи считают неудобными и, что называется, «глючными». Попытки реанимировать эти проекты пока нельзя назвать успешными, зато есть возможность создать что-то свое.