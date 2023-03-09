Первый народный памятник героям СВО появился в российской глубинке

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Источник: НТВ

Скриншот видео телеканала НТВ.

В 70 километрах от Тамбова, в поселке Землянском, недалеко от сельской школы, теперь стоит трехметровая скульптура. Десятки местных жителей объединились, чтобы увековечить память героев специальной военной операции.

Инициатором стал житель Котовска Роман Ганьшин вместе со своим сослуживцем по погранвойскам, а ныне директором сельской школы. Решили воссоздать образ близкого друга, бойца спецназа сержанта с позывным Медведь, погибшего на Украине. Но посвящен монумент всем, кто сейчас защищает нашу страну.

"Как будто в душе птицы поют. Умиротворение чувствую, потому что это нужно не для меня, для общества нужно", - говорит Ганьшин. Над памятником трудились полгода. Люди собирали деньги, привозили стройматериалы, гранитные плиты. Даже школьники помогали делать фундамент. "Мы в надежде, что мы победим. Мы по-любому победим, потому что мы — Россия!» - сказал старшеклассник Данил.

Дочь погибшего солдата рассказала, что тоже хочет посвятить свою жизнь служению России - станет военным переводчиком. "Он не сдался, не уехал оттуда, как последний трус", - сказала она о своем отце.