В Петербург в тяжёлом состоянии доставлен иркутский пожарный

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Фото: Фрагмент видео на YouTube

Спасатель тушил пожар в в административном здании Иркутска. В Северную столицу его доставил спецборт МЧС.

В Санкт-Петербург прибыл спецборт МЧС, на борту которого находится замначальника пожарно-спасательной части Иркутска Владимир Наксалаев. Спасатель находится в тяжёлом состоянии.

Во время ликвидации возгорания сотрудника МЧС ударило током. Как выяснилось позднее, рядом с автолестницей спасателей проходил высоковольтный кабель. По предварительной информации, Наксалаев получил удар током и упал на землю с третьего этажа.

Сотрудника спасательной службы отправили на лечение во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова.

По информации СМИ, у Наксалаева многочисленные ожоги от удара током,а также зафиксированы повреждения левой лопатки, бедра, стоп и кистей рук. Он находится в реанимации.