Под Феодосией человека засосало по плечи в илистый грунт

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Источник: Аргументы недели-Крым

Он три часа пытался выбраться самостоятельно, но поняв, что погружается все глубже умудрился позвать на помощь.

Сам ли пострадавший позвонил в «Крым-Спас» или это сделал кто-то другой не уточняется, как и не известно, что его занесло на болотистый грунт.

07.03.23 в 22:30 после долгих поисков мужчину обнаружили и спасли. Возможно, спасатели, увидев торчащую из земли голову вспомнили кадры из фильма «Белое солнце пустыни» с закопанным басмачами Саидом и вначале подумали о сведении кем-то счетов с жителем Феодосии.