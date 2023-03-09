В Крыму задержан еще один подозреваемый в повреждении железной дороги

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Источник: Аргументы недели-Крым

Сегодня утром был задержан Мемет Ашуров. В его доме был проведен обыск.

В поселке городского типа Красногвардейское провели обыск в доме 31-летнего крымского татарина Мемета Ашурова, сообщает группа «Крымская солидарность». Его задержали и увезли в Управление ФСБ в Симферополе. Сотрудники ФСБ заявили, что проверяют — причастен ли Ашуров к повреждению железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе.

Ранее оперативники ФСБ провели обыски по таким же мотивам в домах крымских татар — в Симферопольском районе у Соина Джемилова и в Судаке у Эдема Муртазаева.

Напомним – разрушение железнодорожного полотна было сделано на ветке «Симферополь-Севастополь». Метровый участок рельса якобы вырезали сваркой. Пассажиров с электричек доставляли до мест назначения автобусами, а с поезда «Севастополь-Москва» людей пересадили в состав «Симферополь-Москва».