Велел срочно лечь на пол: вдова убитого диверсантами жителя Любечан рассказала, как он спасал детей

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Вдова жителя Любечан Леонида Голованова, убитого диверсантами во время нападения на Брянскую область, рассказала, как её муж помог детям. Леонид приказал сидевшим в машине мальчику и двум девочкам лечь на пол. Сам же он хотел развернуть автомобиль и в срочном порядке покинуть место обстрела.

О том, что произошло в машине, женщина знает со слов детей.

По её словам, участники нападения начали стрелять по машине. «Леня сказал детям: «Ложитесь на пол!» - рассказала вдова, - а сам он развернулся, хотел увезти их в деревню». Женщина также добавила, что не знает, кто открывал детям дверь автомобиля.

В справке о смерти причина гибели Леонида «пока не указана». Можно ли было его спасти, Голованова не знает. Власти региона оплатили все расходы на похороны погибшего и поминки. Обещают выплату денежной компенсации, в том числе и за машину.