Трагедия в Ачинске. Родители не спешат обращаться к медикам с детскими травмами – боятся, что у них отберут ребенка

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Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Фото: Unsplash.com

В Ачинске 4х-летний ребёнок, находившийся в гостях у бабушки, опрокинул на себя чайник с кипятком. Вместо того, чтобы сразу же обратиться к медикам, мать и бабушка решили, что вылечат мальчика своими силами. Стратегия самолечения не помогла. Спустя 4 дня после получения серьёзных ожогов, ребёнок скончался. Теперь же мать рискует получить до двух лет тюремного заключения. А ведь всё могло быть совсем иначе.

В первый же день случившегося мама полила места ожогов холодной водой. На следующий день – купила жаропонижающее и мазь против ожогов. Ничего из этого не помогло. Врачи отмечают, что в случае если площадь ожога большая, нередко при самолечении люди начинают мазать рану всевозможными маслами и кремами. Такое лечение обычно не приводит к должному результату. Возникает «парниковый эффект», а вслед за ним – ранний сепсис. Поэтому медики настоятельно советуют: все ожоги нужно лечить в больницах, а не где-то ещё. Никакого самолечения. С такими проблемами помогут справиться только профессионалы.

Против матери погибшего ребёнка возбудили уголовное дело по ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Но главный вопрос до сих пор остаётся без ответа. Почему же мать отказалась от обращения к специалистам? Юристы утверждают, что это довольно распространённое явление. Здесь играет роль предвзятое отношение к структурам опеки. Родители опасаются, что вышестоящие инстанции просто отберут детей «без всяких оснований». Одной из причин может быть тот факт, что медики обязаны сообщать обо всех инцидентах в подразделения по делам несовершеннолетних. Кстати, в случае с матерью из Ачинска органы внутренних дел уже предпринимают меры по изъятию остальных детей и, по мнению экспертов, совершенно справедливо. Погибший мальчик был не единственным ребёнком в семье.

Директор благотворительного фонда «Быть мамой» Елена Иванова считает, что при обучении детей и родителей безопасному поведению всегда нужно создавать добрые и доверительные отношения, и не только между родителем и ребёнком, но и между родителем и системой оказания помощи. Должна быть атмосфера доверия и поддержки. «Сейчас сложилась ситуация, когда органы опеки рассматриваются, как карательный орган», - отметила эксперт. Она также добавила, что стоит уделять внимание повышению грамотности родителей в вопросах безопасности ребёнка, и объяснять ситуации, когда нужно немедленно обращаться к врачам. Только тогда страх обращения за помощью постепенно сойдёт на нет.