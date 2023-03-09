Зеленский: нас не интересует территория России

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Источник: РИА Новости

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic

Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии интересов у Киева атаковать территорию РФ.

По его словам, оружие Запада не будет применяться для атаки российской земли.

В ходе заявления он добавил, что переговоры между Украиной и Россией невозможны, так как у Киева нет уверенности в том, что Москва будет «держать слово». Украинский президент считает, что единственный вариант преобразить эскалацию конфликта — это вывод российских войск с территории Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригласил спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в Киев.