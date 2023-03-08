Умер муж писательницы Дарьи Донцовой

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Александр Донцов. Фото с сайта МГУ.

После тяжелой болезни в среду скончался муж автора детективов Дарьи Донцовой. Об этом сообщила в телеграм-канале писательницы ее бренд-менеджер Анна Павлиева.

«8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН. О месте и дате отпевания будет сообщено позднее. Агриппина Аркадьевна [настоящее имя писательницы] временно не будет присутствовать в соцсетях», - написала она.

В прошлом году Дарья Донцова сообщала, что у ее супруга был диагностирован рак кишечника третьей стадии, но после операции и проведенной химиотерапии он полностью выздоровел.