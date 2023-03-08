Глава МИД Латвии Ринкевич поздравил с 8 марта только женщин Украины

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Когда большинство мужчин Латвии поздравляют своих латвийских женщин с Международным женским днем, глава МИД страны Эдгарс Ринкевич обратился только к женщинам Украины.

«Отмечая Международный женский день 2023 года, мы продолжаем выражать солидарность женщинам и девушкам Украины. Их стойкость и мужество, их человечность, их героизм превзойдут жестокость России», - так поздравил, на английском языке, женщин Украины глава МИД Латвии.

Почему на английском? Кто такие – «мы»? Если это «мы», то тогда можно считать данное «поздравление» официальным!

Я так понимаю, что без России глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич и дня прожить не может! И еще уяснила, что латвийские женщины не существуют для министра Ринкевича! Впрочем, забыла – несколько лет назад глава МИД Латвии открыто заявил, что он представитель ЛГБТ. И до сих пор, явно и откровенно поддерживает своих коллег, нетрадиционной сексуальной ориентации. Какие уж тут женщины для г-на Ринкевича!