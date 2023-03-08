8 марта: сегодня праздник милых дам

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

8 марта. Международный женский день. Праздник, который объединяет ежегодно женщин многих стран – день весны, улыбок и, конечно, прекрасный повод для мужчин сказать дамам, что без них жить просто невозможно!

Если мы обратимся к истории, то Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. Я думаю, что сегодня мало кто помнит об этом – слишком много времени прошло с того момента, когда г-жа Клара Цеткин предложила праздновать 8 марта, а вот традиция чествовать милых дам основательно закрепилась в нашей жизни без всяких предрассудков, политических взглядов и «разделению по национальному признаку». 8 марта – исключительно день Женщины!

В России Международный женский день очень, очень популярный – его отмечают с размахом. А, как его празднуют в Латвии?

Еще в 2007 году парламент Латвии принял поправку к закону «О праздничных и отмечаемых днях», согласно которой 8 марта – Международный Женский День – становится в стране официально отмечаемым днем, но не является выходным.

Да, в Латвии, как и в России с удовольствием отмечают 8 марта! Балтийское бюро «Аргументы Недели» убедилось в этом на собственном опыте! А помогли в этом, латвийские политики, политологи, российские врачи и актеры. Что значит для публичных людей России и Латвии этот день? Что такое счастье? Почему же в этот день женщины особенно красивы? Нужно ли дарить дамам постоянно цветы, а не только в Международный женский день?

Янис Григалис, латвийский политолог, переводчик экс-президента Латвии Вайры Вики-Фпейберги:

«Конечно, я обязательно поздравлю свою супругу с Международным женским днем! Уже поздравил – подарил букет тюльпанов. Кстати, прекрасные и очень стойкие цветы, как и сами женщины! Сколько себя помню, то всегда поздравлял женщин с 8 марта! Я, конечно, человек ленивый, но в этот день беру в руки телефон, сажусь в кресло и оправляю, отправляю, отправляю смс-поздравления! Главное – никого не забыть! Да, у меня есть целая записная книжка, где номера телефонов милых дам! Не скрываю этого! Хороший праздник. У меня он ассоциируется, конечно, с женщинами, а еще с… тюльпанами. Помню, как много, много лет назад, мой брат, на 8 марта возил из Риги в Санкт-Петербург тюльпаны, в чемоданах. Поверьте, дорога им не вредила, они оставались прекрасными и утром. Вот вспомнил такой момент. Нужно ли женщинам часто дарить цветы? Конечно! Если мы, мужчины, хотим жить! Дорогие женщины, с праздником! Мы вас любим, ценим и носим на руках!»

Светлана Губарева, пластический хирург МНОЦ МГУ:

«Сегодня, Международный женский день, конечно, потерял свое первичное значение, но в России 8 марта для всех женщин, конечно, Женский день, когда мужчины дарят цветы, поздравляют и всячески стараются радовать. Безусловно, в Свой день женщины просто обязаны больше улыбаться! И в России, женщины улыбаются! А, как иначе? Если мужчины в этот день, такие галантные! У меня бывали случаи, когда в этот день, мне совершенно незнакомые мужчины дарили цветы – приятно было! Что значит счастливая женщина? Для меня красивая и счастливая женщина – одно и то же! Счастливую женщину можно узнать сразу – у нее горят глаза, да и сама она словно светится изнутри. И своим светом заряжает всех людей, которые рядом! Для меня, это и есть счастье! Как врач, я бы хотела пожелать женщинам быть здоровыми, потому как красота – это здоровье! А здоровье, дает нам, женщинам, ресурс оставаться красивыми! Желаю прекрасным дамам, чтобы рядом с ними всегда был потрясающий мужчина, который бы оберегал их от невзгод! Любви, счастья и, конечно, самореализации. Это важно для современной дамы! С праздником!»

Гунарс Кутрис, депутат парламента Латвии, экс-глава Конституционного суда, юрист:

«Прежде всего, я хочу поздравить всех Женщин с 8 марта! Женщины – самое прекрасное, что есть на планете! Как мы с супругой отмечаем? Я обязательно дарю Айвите (супруга) цветы, небольшой подарок. Это обязательно! Какие цветы? Конечно, розы! Зачем дарить другие цветы, когда есть розы! Сегодня, к сожалению, я буду дома очень поздно – государственные дела призывают, но не забуду поздравить супругу! У нас такая традиция в семье! Несмотря на то, что в Латвии 8 марта – юридически рабочий день, думаю, что наши мужчины обязательно поздравят женщин. В парламенте, конечно, мы не будем отмечать Международный женский день, но непременно будет шоколад для наших дам-коллег. Стоит ли дарить женщинам часто цветы? Не думаю, потому как, это может вызвать «обратный эффект» - в чем-то провинился. Есть же прекрасные даты, когда любимым дарят цветы – День Святого Валентина, который прижился хорошо в Латвии, 8 марта. Это совсем не говорит о том, что не стоит дарить в «будние» дни цветы женщинам, но не стоит часто. Я так думаю. А вот говорить любимым, что они необходимы в вашей жизни – непременно! Наша жизнь без любви ничего не стоит! Поверьте, как юристу! С Праздником, дорогие женщины!»

Наташа Галич, певица:

«Я буду отмечать 8 марта! Непременно! В этот день мы собираемся с подругами у меня дома и веселимся! До прихода гостей, мой муж и сын, конечно, поздравят меня – цветы, подарки. Какие подарки? Не знаю, что придумают мои мужчины – сюрприз! Обычно, супруг мне дарит деньги. Да, вот так! Но я совершенно довольна таким подарком! Что значит для меня 8 марта? Весна, цветы, улыбки, мужчины. Вот сейчас вспомнила, что на одно 8 марта я получила «интересный подарок» - у меня угнали машину. Да уж, было, конечно, неприятно! Праздник испорчен, но дела давно минувших лет! Я желаю, чтобы не только в Международный женский день нас баловали мужчины и зацеловывали, а всегда! Будьте счастливы, любимы, желанны! С праздником!»

Алексей Шевченков, актер:

«Прекрасный праздник! Какие же женщины в этот день красивые, счастливые! Так должно быть не только на 8 марта! Да, я очень люблю этот праздник! И отмечаю его. Сейчас я в дороге – гололед сильный, но это совсем не остановит меня поздравить женщин с 8 марта – будьте всегда любимыми! Пусть этот мир улыбнется вам! Пусть на сердце всегда будет весна! Обнимаю всех женщин! С праздником!»

Рамона Петравича, депутат парламента Латвии, экс-министр благосостояния:

«Очень люблю этот праздник! Несмотря на метель, снег в Латвии, уже пахнет весной – это прекрасно! В этот день, люблю наблюдать за нашими женщинами на улицах, всматриваюсь в лица – счастливые, красивые! Я помню, что когда еще училась в школе, то в этот день, мальчики нас поздравляли – дарили цветы. Первые цветы весны! С тех пор, я очень люблю весенние цветы. Очень бы хотелось в этот день отдохнуть. Просто отдохнуть, но, увы, 8 марта этого года запомнится мне, как «принятие бюджета Латвии» - будем работать в парламенте. Я думаю, что заседать будем до глубокой ночи. Я уже получила много поздравлений – от супруга, сына, мужчин-коллег, просто мужчин. Я желаю нашим женщинам - семейного счастья! Точно знаю, что на свете для каждой женщины, предназначен свой мужчина! Надо только не проглядеть свое счастье! Дамы, помните, на нас держится мир! И мы прекрасны!»

И небольшой подарок нашим дамам от певца Геннадия Селезнева (группа «Рождество») - песня, которая была записана сегодня утром!

С праздником! Счастья нам всем!