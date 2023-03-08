В Петербурге мальчика отравили наркотиками прямо в торговом центре

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Canva

Несовершеннолетний пришел в кафе, чтобы перекусить, где его опоили водой с добавлением запрещенных веществ группа неизвестных ребят.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в торговом центре подростка опоили напитком с содержанием наркотиков. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что 13-летний мальчик зашел в ТЦ на шоссе Революции, чтобы перекусить фастфудом. Там группа незнакомых ребят угостила его напитком, после чего он почувствовал себя плохо и его незамедлительно госпитализировали в детскую больницу.

Сейчас школьник находится в состоянии средней степени тяжести. Позже медики нашли в его организме следы наркотиков.

Комментариев от правоохранителей по данному делу пока не поступало.