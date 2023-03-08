В Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия и образование гололедицы

Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

Источник: АГН «Москва»

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 9 марта в Москве ожидается понижение температуры и образование гололедицы. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

В сообщении уточняется, что колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями создают благоприятные условия для образования гололедицы.

Водителям рекомендовано быть внимательными на дороге, воздержаться от выполнения резких маневров, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.



