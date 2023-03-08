Движение транспорта на участке ул. 8 Марта ограничили по 25 декабря из-за строительных работ

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Источник: АГН «Москва»

С 10 марта по 25 декабря 2023 года будет ограничено движение транспорта в районе ул. 8 Марта и прилегающих участках. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что для проезда будут недоступны одна-две полосы (в зависимости от даты).

Ограничения связаны с проведением строительных работ.

Дополняется, что ограничение движения коснется Старого Петровско-Разумовского проезда и ул. Юннатов, с 28 июля по 15 августа в районе д. 2/10, корп. 2 по ул. 8 Марта движение будет полностью перекрыто.





