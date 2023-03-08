Петербург сравнялся со столицей РФ по количеству смертей от коронавируса за сутки

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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За указанный период в Северной столице от COVID-19 скончались 10 человек.

Санкт-Петербург занял второе место среди городов России по количеству новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Соответствующие данные размещены на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что Северная столица сравнялась с Москвой по количеству летальных исходов от вируса, от болезни скончались 10 человек. Всего за сутки в городе зарегистрировали 1 241 новый случай заболевания COVID-19, госпитализировали 112 пациентов.

За сутки из больниц выписали 2 391 петербуржца, у которых ранее диагностировали коронавирус.