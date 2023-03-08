В Кировском районе Петербурга мужчина скончался из-за загоревшегося дивана

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Еще один человек пострадал, ему потребовалась госпитализация.

В Санкт-Петербурге произошел пожар на бульваре Новаторов в Кировском районе города, передает Петроград.ру. Около часу ночи в МЧС поступила информация о возгорании в жилом доме.

Пожарные прибыли на место и ликвидировали очаг пожара в 01:06. К тушению привлекли 15 человек личного состава экстренной службы и три единицы спецтехники.

При осмотре четырехкомнатной квартиры выяснилось, что причиной случившегося стал загоревшийся диван. На месте происшествия обнаружен труп мужчины. Помимо этого, один человек пострадал, его пришлось госпитализировать.