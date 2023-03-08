Желтый уровень опасности из-за метели будет действовать в Петербурге 8 марта

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Неблагоприятные погодные условия будут действовать в Северной столице России в первой половине дня.

Желтый уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 8 марта в связи с надвигающейся на город непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Особый режим будет действовать в первой половине дня из-за метели.

«По информации Росгидрометцентра, жёлтый уровень погодной опасности в Петербурге будет действовать 8 марта с 8:00 до 15:00 часов», - говорится в сообщении.

Так как «желтый уровень» подразумевает под собой потенциально опасную погоду, горожан призвали проявлять особую осторожность на дорогах.

Помимо метели в городе ожидаются морозы. Во второй половине дня ветер стихнет, а на смену утреннему снегопаду придут капель и гололед.