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Татьяна САВКИНА

Начало календарной весны традиционно ассоциируется с Международным женским днем, который в России отмечается уже больше века.

Идея праздника изначально была связана с борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами, за улучшение условий жизни и работы женщин. Современное празднование женского дня уже давно не имеет цели утверждения равенства, а считается днём весны, женской красоты, нежности и внимания к женщине, вне зависимости от её возраста и статуса.

Условным началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года - в этот день в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль», организованный работницами текстильных фабрик. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам.

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале XX века, во время бурного развития промышленности и зарождения радикальных идеологий. В 1910 году в Копенгагене на Международной конференции работающих женщин лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Делегаты проголосовали за учреждение Международного дня солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

В России «женский день» в первый раз прошел 2 марта 1913 года в Петербурге, в 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).

В Советской России этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международного дня работниц, с конца 1920-х годов праздник стал называться Международным женским днем. Советский Союз на протяжении долгого времени оставался единственной европейской страной, где 8 марта считался официальным государственным праздником.

8 марта 1965 года, накануне празднования 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день был объявлен официальным выходным. Таким образом предлагалось отметить вклад советских женщин в разгром гитлеровской Германии.

Первым международным документом, провозгласившим равенство мужчин и женщин в качестве основополагающего права человека, стал Устав ООН, подписанный в 1945 году. Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Международный женский день 8 марта празднуют во всем мире, вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Это важный день для каждой женщины - теплый и светлый праздник, который сопровождается улыбками, цветами и поздравлениями прекрасной половине человечества.