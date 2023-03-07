На 86 году жизни скончался заслуженный деятель науки России Кузьма Куликов

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Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный гражданин Удмуртской Республики скончался 6 марта в Ижевске.

Кузьма Иванович Куликов родился 8 ноября 1937 года в деревне Елкибаево Алнашского района.



В 1956 году окончил Асановский сельскохозяйственный техникум. После службы в армии поступил в Ижевский сельскохозяйственный институт.

После окончания института несколько лет работал в профсоюзе заведующим отделом культуры и быта в областном комитете профсоюзов работников сельского хозяйства. После этого занимал должность председателя профкома Ижевского колхозно-совхозного управления.

В 1964—1966 годах учился в Высшей партийной школе, после этого девять лет находился на партийной работе. Работал лектором, руководителем лекторской группы. В 1971—1975 годах заведовал отделом агитации и пропаганды в областном комитете КПСС.

В 1975—1978 годах проходил аспирантуру в Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Партийное руководство культурно-просветительной работой».

В 1977 году издательство «Удмуртия» напечатало книгу рассказов Куликова под названием «Белые тропы».

В 1978 году К. И. Куликов был назначен директором Удмуртского научно-исследовательского института при Совете Министров УАССР (ныне Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН). В этот период занимался писательством и изданием научно-популярной литературы.

В 1988 году НИИ был переведён в академическую систему. Под руководством Куликова институт стал академическим центром исследования в области финно-угроведения, получившим признание в России и за рубежом.