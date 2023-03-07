Лайма Вайкуле рассказала о здоровье Аллы Пугачевой

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала латышским СМИ о состоянии здоровья Аллы Пугачевой…

Лайма Вайкуле провела несколько дней в Израиле, где провела несколько концертов. Ее выступление в Тель-Авиве посетили Алла Пугачева и Максим Галкин*..

«Мы встречались в Израиле каждый день, я позвала их на концерт. Дела у Аллы и Максима в Израиле идут отлично. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они вновь планируют отправиться в Латвию – очень надеюсь, что приедут», - заявила Лайма Вайкуле.

Этим летом латышская певица планирует возобновить свой фестиваль «Лайма. Рандеву», который проходил ранее в Юрмале.

* - признанный инагентом в России.