Латвийский пастор Эдгарс Мажис: Мы не знаем, что думают русские

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Высказать свое мнение о русскоязычных Латвии – главная задача латыша. Латвийские политики «разоряются» каждый день! Но этого мало – свое мнение начали высказывать и представители религиозных конфессий…

Пастор Рижской баптистской церкви Эдгарс Мажис очень обеспокоен тем, что латыши не могут узнать, а что на самом деле думают русские страны о ситуации на Украине?

«Я обеспокоен тем, что произошло в прошлом году 24 февраля… Но узнать мнение русскоязычной аудитории Латвии, увы, невозможно на данный момент. Они не скажут, что думают. Они знают, что если скажут то, что думают, будут репрессии. Это довольно опасно, потому что мы не знаем, насколько велика эта часть общества. Есть молодые люди, которые говорят – «Если кто-то спросит, то мы за Украину, но мы же знаем, что мы за Путина. Я бы хотел, чтобы в Латвии нормально уживались разные народы. Но, конечно, когда нас называют фашистами, как это было в советское время, то мы, латыши, обижаемся на это и думаем, что сейчас мы покажем, что хозяева своей земли. Я сомневаюсь, всегда ли месть является хорошим поводом для достижения цели. Если вспомнить, то в советское время латышский язык был отодвинут на самое дно – доминирующим был русский язык… И если за 30 лет независимости мы, латыши, не смогли найти здоровый способ склонить русских к изучению латышского языка, то что мы делаем не так?» - заявил латвийский пастор.

Зачем задавать вопрос, если уже ответил на него?

Все дело в ненависти, а она порождает месть.

Я уверена, что пастор Мажис прекрасно понимает, что творят националисты-нацисты Латвии из правительства – открыто говорят, что следует «выселить всех русских и их потомков из страны», «загнать русскоязычных за колючую проволоку», сносят памятники освободителям от нацизма, принимают законы, чтобы «истребить» русских в Латвии… Да и шествие преступной банды – латышских легионеров СС, которых националисты называют «героями»… Почему этот пастор обращается с речью к русским Латвии? Следует обратиться к своим же латышам-националистам!

Г-н Мажис сетует на то, что латышей называют фашистами… А как еще называть, если так нацисты Латвии позиционируют себя? Как? Голубями мира? Дошло до того, что с трибуны парламента Латвии слышны «советы» от Нацблока – мол, говорите на русском тихо, чтобы не беспокоить латышей… Если ознакомиться с латышскими СМИ, то там «советов» гораздо больше – например, если «латыш находится в транспорте рядом с русским, то нужно наступить «русаку» больно на ногу», «следует сделать так, чтобы при встрече с латышом… русский кланялся»…

Видимо, латышский пастор считает, что такое поведение титульных способствует «хорошим взаимоотношениям»!

Кстати, я «продукт» СССР! Уж не знаю, в каком «месте» рос пастор, но я не слышала, чтобы в советское время кто-то кричал, что латыши – фашисты. Не слышала! Да и латышский язык никто не задвигал – изучали в школах, факультеты в ВУЗах были на латышском и русском, титульные занимали в государственных организациях высокие посты…

На сегодняшний день, могу точно сказать, взаимопонимания не будет между националистами-нацистами Латвии и русскими страны – не будет! Черта невозврата пройдена! Надо было думать титульным, а не гадить тем, кто исторически жил на территории современной Латвии!