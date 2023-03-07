Туристы начнут платить курортный сбор в Петербурге с августа этого года

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Елена Соколова

Фото: canva.com

Если депутаты Заксобрания Северной столицы одобрят законопроект, то гостям города будет необходимо платить по сто рублей в день.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработал законопроект, согласно которому туристы будут платить по сто рублей за каждые сутки пребывания в городе. Проект уже отправили на антикоррупционную экспертизу, он опубликован на сайте городской администрации.

Если депутаты проголосуют за законопроект, а губернатор подпишет его, то курортный сбор начнут брать с туристов с первого августа по конец 2024 года. На этот период предусмотрен тестовый режим сборов.

Взносы будет собирать оператор, который уполномочат власти Северной столицы. Все гости Петербурга, которые остановятся в гостинице дольше, чем на сутки, будут платить дополнительный взнос в сто рублей за день. Платить будут только взрослые, начиная с 18 лет.

Уполномоченный оператор будет отправлять собранные средства в городской бюджет.