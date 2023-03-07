Пёс Филя, потерявшийся в Петербургском метро, обзавёлся новой семьёй

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Рыжий пёс потерялся в январе и с того момента был на платной передержке, но хозяина Фили так и не нашли.

Рыжий пёс Филя, который потерялся в петербургской подземке, нашёл новых хозяев. Они увидели на официальной странице метро пост о собаке и решили ее приютить, рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Новые хозяева встретились с кинологом, который дал им необходимые указания по общению с питомцем. Он рассказал им о характере Фили и его предпочтениях.

«И это уже не рыжий пёс с печальными глазами, который ждал кого-то в метро, а Рыжий Филя, который улыбается», — подчеркнула куратор Фили Татьяна.

Филю нашли в петербургском метро девятого января. Сначала собаку отдали ветеринарам, которые провели стерилизацию и чипирование. Какое-то время Филя был на платной передержке, так как работники метро надеялись, что хозяин за ним вернётся. Однако Филю так никто и не искал, поэтому его отдали в новую семью.