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Путин поручил правительству наладить системную работу по лечению посттравматических расстройств у военнослужащих

, 18:23 Источник: Сайт Кремля

Путин поручил правительству наладить системную работу по лечению посттравматических расстройств у военнослужащих
Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о налаживании системной работы по лечению посттравматических расстройств у военнослужащих. Перечень поручений утвержден 6 марта по итогам встречи главы государства  с молодыми учеными, сообщает сайт Кремля. 

«Рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей», - сказано в документе, опубликованном во вторник.

В нем также указывается на необходимость совершенствования подготовки специалистов-психологов.

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