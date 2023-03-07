Актер Фидаров заявил, что такие люди, как Смольянинов*, должны встать на колени, чтобы их простили

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: starhit.ru

Актер Сослан Фидаров нелестно высказался в интервью об Артуре Смольянинове*. Артист заявил, что не понимает, как можно говорить плохо о стране, в которой ты родился.

Также Фидаров отметил, вряд ли Смольянинов* чувствует себя предателем.

«Он уверенно скажет, что нет. Он даже до сих пор не понимает, что натворил. Я понимаю, что это предательство, а он — нет. Будет ему пощада? Не знаю. Если он и ему подобные встанут на колени и будут просить прощения у российского народа, то, может, его простят», — сказал Фидаров.

При этом артист надеется, что его бывший коллега по цеху всё же поменяет свое отношение к политической ситуации.

Напомним, что Артур Смольянинов* выступил против спецоперации на Украине.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ