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Аргументы Недели → Общество 13+

Актер Фидаров заявил, что такие люди, как Смольянинов*, должны встать на колени, чтобы их простили

, 17:31 Источник: starhit.ru

Актер Сослан Фидаров нелестно высказался в интервью об Артуре Смольянинове*. Артист заявил, что не понимает, как можно говорить плохо о стране, в которой ты родился.

Также Фидаров отметил, вряд ли Смольянинов* чувствует себя предателем.

«Он уверенно скажет, что нет. Он даже до сих пор не понимает, что натворил. Я понимаю, что это предательство, а он — нет. Будет ему пощада? Не знаю. Если он и ему подобные встанут на колени и будут просить прощения у российского народа, то, может, его простят», — сказал Фидаров.

При этом артист надеется, что его бывший коллега по цеху всё же поменяет свое отношение к политической ситуации.

Напомним, что Артур Смольянинов* выступил против спецоперации на Украине.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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