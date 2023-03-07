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Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

Собянин: Московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

, 17:35

Московские врачи провели более 10 тысяч операций на территории ДНР и ЛНР. В ходе посещения филиала №1 городской поликлиники №8 Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с женщинами-медиками врачами и медсестрами, участвующими в оказании медицинской помощи на новых территориях России и тепло поблагодарил их за труд, профессионализм, за готовность прийти на помощь к больным всегда.

«Хочу сказать слова благодарности, признательности нашим женщинам, работникам здравоохранения. Женщинам-медикам - особые слова признательности. Всегда на самых сложных участках, всегда на передовой. Во время пандемии вы спасли сотни жизней москвичей, рискуя сами своим здоровьем и своей жизнью», - сказал Сергей Собянин.

Особые слова благодарности он адресовал московским врачам и медицинским сестрам,  которые во время специальной военной операции работают в ДНР и ЛНР, они провели больше 10 тыс. операций, медицинский осмотр десяткам тысяч больных.

В материалах пресс-службы Мэра и правительства Москвы отмечается, что за период с ноября 2022 года по февраль 2023 года на территории ЛНР работали бригады московских  медиков, это 29 врачей и медсестер.

Также в материалах пресс-службы отмечается, что дети новых территорий получают всю  необходимую специализированную медицинскую помощь, необходимое лечение и реабилитацию в медицинских организациях Москвы прошел 351 ребенок.

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