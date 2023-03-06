Латвийские СМИ: Лайма Вайкуле решила пригласить на свой фестиваль российских артистов

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

globallookpress.com

В латышских СМИ появилась информация, что Лайма Вайкуле решила пригласить на свой фестиваль «Лайма. Рандеву», который пройдет летом в Юрмале, российских артистов, но.

Только тех, которые с огромным удовольствием осуждают Россию. Латышские «источники» утверждают, что г-жа Вайкуле решила дать еще один «шанс» своему фестивалю. Нет большого секрета, что два года подряд фестиваль «Лайма. Рандеву» не функционировал! Латышская певица объясняла это то короной, то спецоперацией – мол, в пандемию, ну никак нельзя, а в период спецоперации – не совсем этично.

Мало кто из латвийцев поверил в «не совсем этично», потому как, например, певец Интарс Бусулис спокойно выступал в Юрмале, да и Раймонд Паулс давал концерт в зале «Дзинтари». А фестиваль Лаймы Вайкуле проверяла финансовая инспекция – латвийские СМИ не скрывали, что не все так гладко с деньгами у этого фестиваля, и, возможно, певице придется серьезно держать ответ – куда «испарились» деньги? Г-жа Вайкуле пыталась объясниться – мол, я ничего не знала о деньгах. В это мало кто из латвийцев поверил тоже.

А лето 2023 года обещает, видимо, Лайме «прибыль», если, конечно звездные «отступники» приедут к ней на фестиваль.

Кто же, возможно, посетит этот фестиваль из российских звезд?

Есть информация, что Семен Слепаков, Вера Брежнева, Андрей Макаревич и, конечно, Максим Галкин с супругой Аллой.

Можно только представить, что на этом «шабаше» будут говорить экс-звезды.

Кстати, этим летом в малюсеньком местечке «Роя», вновь выступит Максим Галкин. А, что тут удивительного? Не все же коту масленица. «Роя» - красивое место около моря. Но уж очень маленькое.