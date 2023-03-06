Президент Латвии Эгилс Левитс желает, чтобы Россия предстала перед судом

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правительство Латвии продолжает обвинять Россию во всем – президент страны Эгилс Левитс заявил, что РФ должна предстать перед судом за «преступления» против ЛР.

Президент Латвии Эгилс Левитс на конференции во Львове заявил, что необходимо создать международный трибунал при содействии ООН, чтобы осудить Россию. За что же осудить? Да за «все», что пришло президенту Латвии в голову – например, глава ЛР указал как «факт», что Россия виновна в «преступлениях» против Латвии… Каких «преступлениях»? Об этом г-н Левитс ничего не сказал, но главное же – «выдохнуть в эфир». Более того, глава ЛР сетует на то, что Россию «не судили за преступления против Латвии», потому как международное право не имеет «механизма осуществлять юрисдикцию в отношении агрессии».

«В настоящее время, ни один механизм не может осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии. Это неприемлемо, потому что преступление агрессии является причиной других крупных международных преступлений. К ответственности должны быть привлечены все – российское руководство и каждый российский солдат», - заявил Эгилс Левитс.

Обычно, так говорят те, у кого «рыльцо в пушку». В Латвии вышла книга известного журналиста Лато Лапсы, которая называется «Самозванец». В ней идет речь о президенте Латвии Эгилсе Левитсе. Книга начинается со слов: «Руководитель нашей страны – самозванец. Человек, выдающий себя за другого. Человек, который сознательно врет обществу, цинично и бесстыдно. Он врет о своем гражданстве. О своих родителях. Он врет о родителях родителей. Почему Эгилс Левитс врет? Как такому патологическому вруну дали доступ к гостайне? Ответы на эти вопросы могут потрясти страну».

Сильно сказано, согласны? Далеко не секрет для многих латвийцев то, что после ВОВ мама нынешнего президента Латвии бежала в Германию с «остатками» фашистов, которых не уничтожил русский солдат, а потом… вернулась в Латвию и с усердием, пыталась «сделать себе правильные документы». Эти попытки увенчались успехом – помог партийный деятель – будущий отец нынешнего президента. Об этом рассказывал сам Лато Лапса, он публично давал латвийским журналистам интервью.

Удивляет лично меня и то, что после таких публичных разоблачений, как говорит г-н Лапса – «все факты основаны на архивных фактах», г-н Левитс не отправился в суд, чтобы подать на «обманщика», а заявил, что «никто не воспринимает эту книгу всерьез».

А вот тут откровенная ложь! То, что Лато Лапса – серьезнейший журналист и писатель, к счастью, знают все в Латвии! Да и издавать книгу о президенте страны, не обладая достоверной информацией – просто детский лепет!

Более того, представители Нацблока Латвии не стесняясь дают интервью, где говорят, что они «поставили» Эгилса Левитса на пост президента страны! Это говорят те, для которых Адольф Гитлер, латышские легионеры СС – «герои».

Зная все это, не так уж сложно догадаться, а почему же так президент Латвии желает суда над Россией?

Что же думают о данном выступлении на конференции во Львове латвийцы?

Мнения из совершенно открытых интернет источников Латвии:

«Помните, как Владимир Семенович пел – «Ой, Вань, гляди какие клоуны!» Только с буквами русскими и памятниками он может воевать и обсуждать! В остальном – политическая клоунская импотенция».

«Дядя Левитс, во Львове открыл истинное лицо – русофоб!»

«Чему вы так удивляетесь? Такие речи – норма для политиков Латвии! Из всех достижений – 50% сбежавшего населения, заявления политиков на весь мир о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, снос памятников, баталии с русскими. Впрочем, какие баталии? Так, жалкое тявканье, трусливые потуги. Они настолько трусливы, что даже в ОБСЕ на латышском выругаться не могут – боятся! Клоуны!»

«Обычная ненависть по национальному признаку – нацизм. Не спрячешь свое нутро!»

«Работа у него такая! Кредиты отдавать надо!»

«Я бы посоветовал г-ну Левитсу подумать о себе – куда податься от последствий?»

«Это он собрался «делить шкуру медведя»? РУССКОГО МЕДВЕДЯ!? Ну, ну, ну, удачи».

А я бы напомнила президенту Латвии г-ну Левитсу, что ТРИБУНАЛ НАЗНАЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ! И это уж точно не Латвия с американским хозяином!