Магазины H&M в Петербурге заменят российские ретейлеры

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

В центре Северной столицы России появятся сеть салонов «Кенгуру», магазин женской обуви и аксессуаров «Эконика» и шоурум 2MOOD.

Магазины на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, где ранее продавали одежду от бренда H&M, займут российские производители. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что теперь в здании появятся три ретейлера из РФ: сеть салонов «Кенгуру», женская обувь и аксессуары «Эконика» и женская одежда 2MOOD.

При подборе помещения арендаторы учитывали уже сложившиеся ретейл-зоны брендов и целевую аудиторию локации. Так как здание расположено в центре активно развивающихся районов города и возле него нет крупных торговых центров, это место является достаточно прибыльным с точки зрения продажи продукции.

Напомним, что в июле прошлого года европейская сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала более 10 лет.