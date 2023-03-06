Магазины H&M в Петербурге заменят российские ретейлеры

В центре Северной столицы России появятся сеть салонов «Кенгуру», магазин женской обуви и аксессуаров «Эконика» и шоурум 2MOOD.
Магазины на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, где ранее продавали одежду от бренда H&M, займут российские производители. Об этом сообщают СМИ.
Отмечается, что теперь в здании появятся три ретейлера из РФ: сеть салонов «Кенгуру», женская обувь и аксессуары «Эконика» и женская одежда 2MOOD.
При подборе помещения арендаторы учитывали уже сложившиеся ретейл-зоны брендов и целевую аудиторию локации. Так как здание расположено в центре активно развивающихся районов города и возле него нет крупных торговых центров, это место является достаточно прибыльным с точки зрения продажи продукции.
Напомним, что в июле прошлого года европейская сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала более 10 лет.
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