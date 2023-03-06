Дочь экс-главы Счетной палаты Кудрина откроет школу на Левашовском хлебозаводе

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Елена Соколова

Фото: Пресс-служба группы RBI

Помимо образовательного учреждения, будет создана экспозиция об истории предприятия.

Дочь бывшего главы Счетной палаты Полина Кудрина стала стратегическим партнером группы RBI и планирует открыть школу Masters на территории отреставрированного здания Левашовского хлебного завода на Барочной улице.

Площадь школы составляет 700 квадратных метров. Она будет располагаться на первом этаже строения и займет два лекционных зала. В главном зале планируется создать специальную программу, которая подразумевает проведение выставок, работу с цифровым искусством, фестивали и современные театральные постановки.

Помимо школы в здании хлебозавода создадут постоянную экспозицию об истории Левашовского предприятия и блокадный мемориал, создаваемый «Домом культуры Льва Лурье» и агентством городских преобразований Genius Loci. Остальные четыре этажа здания займут офисы группы RBI.